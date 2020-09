Milik, una vita per il calcio

Il Corriere Dello Sport (F.Mandarini) – Milik saluta il Napoli, 48 gol in 122 partite giocate, una rete ogni partita e mezza in media. 26 anni e due infortuni alle spalle, un’incredibile dose di sfortuna che ha dovuto fronteggiare tra il 2016 e il 2018. Carattere orgoglioso e caparbio, non ha mai abbassato la testa, fino a rifiutare il rinnovo (formalismi a parte) e rompere con il club di De Laurentiis. E’ Arek l’uomo scelto per raccogliere l’eredità di Edin Dzeko. Venne scoperto da Moki Mogilan, il suo primo tecnico e tra il 2014 e il 2016 comincia a collezionare gol con l’Ajax. La critica mossa dai tifosi del Napoli sono gli errori inspiegabili, soprattutto negli appuntamenti decisivi, mai teneri nonostante i gol. Riservato e ossessionato dal calcio, dal lavoro e dagli allenamenti. Mai sopra le righe con la compagna Jessica, niente notti brave.