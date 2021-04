Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia vicino in estate e vestire la maglia della Roma, ha parlato del suo futuro a Canal +. Queste le parole del polacco:

Una partenza quest’estate?

Non è la verità. Questo è quello che dicono i media, quello che inventano. Non ho mai detto che volevo lasciare l’OM. Come ho detto prima, sono molto felice qui. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato la possibilità in un momento difficile. L’ho apprezzato molto.