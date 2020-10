Milik in giallorosso: la storia non è finita

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – E’ sempre mercato. Friedkin lavora sul nuovo direttore sportivo per preparare la sessione di gennaio. Se ne occupa la nuova proprietà, in particolare Williamson, uomo di fiducia del presidente e membro del CdA della Roma. Negli ultimi giorni ha preso piede una candidatura straniera: potrebbe essere Campos, già cercato dalla Roma di Pallotta. Ci sono stati contatti anche con Paratici, mentre Rangnick è stato il primo ad incontrarsi con Dan e Ryan Friedkin. Un altro profilo che verrà valutato è quello di Orta, attuale ds del Leeds. La Roma guarda già al futuro, con il Napoli che ha escluso Milik sia dalla lista Uefa che da quella per la Serie A. Il polacco attende la scadenza del contratto a giugno per trovare una sistemazione da svincolato, ma Roma e Napoli, con difficoltà enormi, potrebbero riprendere il discorso a gennaio, con un indennizzo per il club di De Laurentiis molto più basso di quello pattuito il mese scorso.