Milik in giallorosso a decidere…è Dzeko

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo e A. Giordano) – Il valzer del centravanti vede Roma e Napoli unite da uno strano destino. Milik è in uscita dal San Paolo anche perché non ha voluto rinnovare con De Laurentiis. Dzeko è il centravanti della Roma ma dopo la sconfitta col Siviglia sono nati degli attriti con Fonseca che difficilmente saranno sanati. Fienga ha grande stima del bosniaco e farà decidere a lui: se deciderà di andarsene Juve e Inter potrebbero essere le destinazioni ideali. Tra le due società si parla anche di Under con una novità inaspettata: i capitolini vorrebbero evitare di usare il turco più contante per arrivare a Milik.