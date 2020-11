Milik-El Shaarawy, sarà gennaio caldo

Corriere dello Sport (G. Marota) – Il flirt tra Milik e la Roma è ancora vivo e questo basta a tenere in piedi una trattativa che durante l’estate ha infiammato il mercato. I contatti tra le parti sono stati riallacciati nei giorni scorsi. La Roma lo aveva convinto a firmare un contratto fino al 2025 da 5 milioni a stagione, mentre con il Napoli, prima che saltasse tutto, c’era l’accordo per 25 milioni tra prestito e riscatto. I discorsi tra i club si siederanno presto per capire se e come chiudere i discorsi. Resta da valutare il futuro di Dzeko. Un bomber esclude l’altro? Non è detto. L’ipotesi di averli entrambi a disposizione resta valida e solletica la fantasia dei Friedkin. Tra un mese e mezzo, intanto, la Roma spera di riportare a casa El Shaarawy. Fonseca ha già parlato con il Faraone, che quando incontra i tifosi dice loro: “Quando torno? Spero il 2 gennaio”. Lo Shanghai Shenhua sembra disposto a lasciarlo partire in prestito per 6 mesi. Le altre operazioni: per la trequarti si seguono Bernard dell’Everton e Depay del Lione. Il primo un fedelissimo di Fonseca ai tempi dello Shakhtar, il secondo si svincolerà a giugno dal club francese. Si cerca poi un esterno destro, il nome caldo è Noussair Mazraoui, 22 anni, dell’Ajax.