Milik e la Roma al rush finale

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – L’effetto Friedkin sta dando impuslo alla campagna acquisti della Roma con l’obiettivo principlae di mettere a posto i conti. Per Milik c’è da sistemare ancora qualcosa col Napoli perchè la Roma vorrebbe inserire un giovane della Primavera per fare plusvalenza. Potrebbe essere Bouah. L’accordo di massima c’è: 3 milioni per il prestito oneroso, 15 per il riscatto obbligatorio e 7 di bonus, di cui 5 facilmente raggiungibili. Il giocatore si è preso 48 ore di tempo, ma ha “aperto” alla Roma dalla scorsa settimana. Tra oggi e domani è previsto un incontro con l’agente del polacco e un accordo totale potrebbe arrivare prima dell’inizio del campionato. Intanto Dan e Ryan Friedkin continuano a lavorare tutti i giorni a Trigoria ed anche ieri hanno assistito all’allenamento prima di fare una riunione con Fienga. L’incontro con la Raggi potrebbe slittare alla prossima settimana.