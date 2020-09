Milik alla Roma, oggi si decide, E adesso la Juve è più vicina a Dzeko

La Gazzetta dello Sport (C. Laudisa e F. Conticello) – Andrea Pirlo vuole un numero nove di fretta, frettissima, e oggi, finalmente, potrà avere una risposta definitiva su Edin Dzeko, il preferito da sempre. Né i giallorossi né i bianconeri vogliono che Dzeko cambi maglia troppo a ridosso alla sfida di fine settembre. Anche per questo si accelerano le operazioni e la parte principale nella piéce napoletana tocca ad Arkadiusz Milik ed alla sua “questione di principio”. Ieri nel primo pomeriggio è sbarcato a Roma David Piantak, il suo agente. Il comitato d’accoglienza della Roma è stato adeguato alla situazione. Milik e il suo entourage hanno bisogno di coccole. E il primo contatto è stato soft, come si conviene. Così, con il passare delle ore, i segnali che arrivavano dalla famiglia Milik sono stati molto più concilianti. Soprattutto dopo il summit napoletano tra Piantak e il suo assistito. Dunque matura l’idea di sedersi al tavolo per leggere l’offerta di Fienga e del suo team ed entrare nel merito della trattativa. Da qui, l’appuntamento per un vertice oggi a Roma.