Milik alla Roma e Under al Napoli. Agli azzurri anche 15 milioni

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo – A.Giordano) – Si scrive Under e si pensa a Milik. Napoli e Roma ci stanno provando, ne hanno parlato ripetutamente De Laurentiis e Fienga ed hanno buttato giù una bozza che prevede lo scatto decisivo del turco verso il San Paolo, con un assegno da 15 milioni di euro, per spingere il polacco all’Olimpico. In questa trattativa resta l’ombra della Juventus, il suo fascino accattivante che ha fatto presa su Milik. Con questa accelerazione la Roma si cautela in caso di partenza di Dzeko. Il Napoli deve colmare l’addio di Callejon e Gattuso reputa Under il giocatore perfetto. Oggi il viaggio di Fienga da Ryan Friedkin che ha già cominciato ad imparare l’italiano. In questi giorni per l’ad romanista anche incontro con Paratici e la Juve: i due club hanno bisogno di mettere a posto i conti e studiano alcune plusvalenze. La Juve può prendere in considerazione di acquistare Florenzi, Cristante e Riccardi, mentre alla Roma possono interessare Perin, Rugani e Romero. In difesa, comunque, il piatto principale resta Smalling. Dietro si continua a valutare anche l’opzione di cambiare portiere con Pau Lopez che ha ancora mercato in Liga. Intanto Sirigu si è già promesso alla Roma e spinge per lasciare Torino. Una delle priorità del mercato giallorosso è il terzino destro. Piace il profilo di Kedziora della Dinamo Kiev. Ha altre proposte ma verrebbe di corsa nella Capitale.