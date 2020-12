Milanese, Tripi e Ciervo: ecco i baby in rampa di lancio

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Due hanno già esordito, un altro potrebbe farlo domani sera. Insomma, il fatto che la Roma abbia già la qualificazione in tasca ai sedicesimidi finale aiuterà Fonseca a lanciare i ragazzi della Primavera su cui sta lavorando da un po’. Tra questi, appunto, ci sono Tommaso Milanese, Filippo Tripi e Riccardo Ciervo. Milanese piace a Fonseca per dedizione ed entusiasmo, ma soprattutto per la serietà con cui si allena e si relaziona al gruppo dei grandi. Viene dalla scuola calcio di Miccoli e ha già giocato entrambi le partite di Europa League contro i romeni del Cluj. Cosa che, invece, a Tripi è successa solo nella sfida di ritorno, lui che è un mediano di quelli che proteggono la difesa e che proprio in difesa è stato schierato in Romania. Sono entrambi dei 2002, esattamente come Ciervo, che in prima squadra ci è già finito da un po’ e che potrebbe giocare uno scampolo di gara alle spalle di Mayoral, magari dando il cambio a uno dei due trequartisti.