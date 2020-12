Milanese c’è, la Roma meno

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma conclude al primo posto il girone di qualificazione di Europa League con una sconfitta, contro i modesti bulgari del Cska Sofia, che alla fine hanno festeggiato i tre gol rifilati alla Roma. Di positivo di questa partita resta solo il bellissimo gol di Milanese, diciotto anni, un giovane talento destinato a trovare sempre più spazio. A Sofia sotto la pioggia è scesa in campo una squadra di giovani, la seconda più giovane di Europa League, dopo quella di Spalletti che affrontà l’Aris Salonicco nel settembre 2005. Insieme a Milanese in campo c’erano altri due Primavera: il portiere Boer e il terzino sinistro Bamba. L’esterno ivoriano è abituato a giocare a destra, ieri si è adattato per giocare a sinistra per l’assenza di Calafiori, bloccato da una gastroenterite. I giovani hanno dunque cercato di mettersi in mostra, ma il Cska Sofia è passato subito in vantaggio con Tiago Rodrigues che ha avuto vita facile a prepare il tiro, con Fazio e Juan Jesus che hanno sbagliato posizione. La Roma ha pareggiato grazie ad un gran gol di Tommaso Milanese, che aveva già brillato all’esordio in Europa League. Poi la squadra di Fonseca ha regalato gli altri due gol, per clamorosi cali di concentrazione di Fazio e Diawara, che hanno concesso la doppietta a Sowe. La mentalità vincente si costruisce anche senza mollare in partite come questa. Professionisti del calibro di Fazio, Juan Jesus e Diawara dovrebbero sfruttare le occasioni che gli capitano per migliorare il loro status di riserve.