La Gazzetta dello Sport – Sono quattro i giocatori di Sergio Conceiçao che sono al Milan e titolo temporaneo e in vista dell’estate sono già partiti i ragionamenti su eventuali conferme. Uno di loro è certo della permanenza: Kyle Walker sarà riscattato dal Manchester City per 5 milioni di euro, sulla scia della qualità e dell’esperienza che ha assicurato sin dal suo arrivo in un ruolo che pareva maledetto.

Resta ancora da capire il futuro di Riccardo Sottil della Fiorentina, che probabilmente si giocherà il Milan in queste ultime nove giornate di Serie A: a oggi, i 10 milioni di euro fissati per il riscatto sembrano tanti. Si chiude con Tammy Abraham: la situazione va discussa con la Roma, ma coinvolge anche Alexis Saelemaekers e la quadra è difficile da trovare, visto l’alto ingaggio percepito dall’inglese.