Il Milan, per ricostruire dopo una stagione deludente nonostante un trofeo conquistato, punta Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club rossonero sarebbe vicino a un accordo verbale con il tecnico livornese, che ritornerebbe quindi sulla panchina rossonera. Lui la prima scelta per tornare in alto: presto si può arrivare alla chiusura.