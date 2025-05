A un giorno da Roma-Milan non arrivano buone notizie sul fronte assenze dal fronte rossonero. Infatti, come riportato da Gianluca di Marzio, Conceicao dovrà fare a meno di Chukwueze, Bondo e Walker. L’inglese sarà assente per un attacco febbrile, mentre gli altri due perde problemi fisici.

Non è al meglio delle condizioni, neanche Theo Hernández, che però dovrebbe partire per la capitale poiché il match è un crocevia fondamentale per questa, ma soprattutto per la prossima stagione.