Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Le sue dichiarazioni:

Come sta il mister dopo la scomparsa di Galeone. Questa partita le sa ancora di Derby?

“Ne ho visti abbastanza, ho vinto quello che contava il 26 maggi. Sono felice adesso col Milan. Vincendo stasera agganceremo le squadre in alto nella classifica, dobbiamo essere positivi”.

Come si trovano insieme Nkunku e Leao?

“Nkunku è una punta particolare. Con Leao ha fatto vedere di saper giocare bene. Gimenez ha tutta la fiducia della Serie A. Il suo infortunio fa parte del gioco”.

Leao è difficile da capire, dopo 3 mesi è cambiato qualcosa?

“Leao è un ragazzo molto per bene, abbiamo parlato tantissimo in queste settimane. Sono molto fiducioso per questa sera, anche perché ce lo ha promesso”.