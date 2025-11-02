Mile Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Milan-Roma. Le sue parole:

Hai giocato per il primo posto a San Siro: che sensazioni hai arrivando a questa partita?

“Bellissime, è la sensazione di un big match. Ovviamente è presto per parlare di classifiche: oggi dobbiamo provare a fare una grande partita e poi vedremo cosa ne verrà fuori”.

Cinque clean sheet, avete trovato un equilibrio ulteriore rispetto alla passata stagione?

“Abbiamo già fatto un buon lavoro difensivo da quasi un anno, stiamo facendo bene. Difensivamente la squadra è solida”.

Oggi sfidi Maignan…

“Ho già rubato tanto guardandolo in tv, per me è un riferimento”.