Mile Svilar ha parlato al termine di Milan-Roma ai microfoni di DAZN. Le sue parole:
“Con una prestazione così positiva è difficile uscire senza punti. La strada è ancora molto molto lunga, i punti arriveranno”.
Il gol preso nasce dalla poca convinzione della pericolosità del Milan?
“Sapevamo dell’insidiosità delle ripartenze del Milan. Se continuiamo così i punti sono inevitabili, vinceremo tante partite quest’anno”.
Come gestisci questo momento difficile dagli undici metri?
“Chi tira i rigori è coraggioso, sempre. Non posso giudicarlo. In generale è sempre un 50 e 50 per il portiere. Sta volta è andata bene al portiere la prossima sarà per noi”.
La parata?
“Si è stata veramente istinto puro. Però purtroppo non ci ha portato punti”.
