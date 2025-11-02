Hai parlato con qualcuno dei tuoi ex compagni?

“Ogni tanto sento Dybala con cui ho un buon rapporto. Ogni giocatore si è concentrato sulla partita. Oggi, per noi, l’aspetto più importante è conquistare i tre punti e fare un passo avanti nel nostro percorso”.

Che rapporto hai con il mister e quanto ti sta aiutando a crescere?

“Il mister mi ha dato fiducia fin da quando siamo tornati a Milanello. Io cerco sempre di ripagarla dando il massimo in campo: mi aiuta a crescere con tanti consigli e allo stesso tempo mi lascia molta libertà sul terreno di gioco. Speriamo di continuare così e di ottenere buoni risultati in futuro”.

La Roma è la squadra più forte della passata stagione?

“La Roma è sempre stata una squadra forte, anche nella storia del calcio italiano. Ma oggi, per noi, la cosa più importante è concentrarci sul Milan e speriamo di prenderci una soddisfazione”.