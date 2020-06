Nel primo tempo di Milan-Roma arriva una brutta notizia per mister Fonseca. Lorenzo Pellegrini è stato ammonito per un fallo su Bennacer ed era diffidato. Il centrocampista non ci sarà contro l’Udinese nel match dell’Olimpico di giovedì sera alle ore 21.45. Stessa sorte per Jordan Veretout che è stato ammonito nel finale.