Ricky Massara ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Le sue dichiarazioni:

Sulla scomparsa di Galeone.

“Il mio ricordo è che Galeone è stato un allenatore capace di valorizzare al massimo tutti i calciatori che ha allenato e di ispirare molti di loro quando sono diventati allenatori. Per noi, per il calcio, è una perdita importante. Voglio fare le più sincere condoglianze alla sua famiglia, da parte mia e di tutta la squadra. Sulla partita di stasera, è un test assolutamente probante, perché il Milan è una squadra forte e San Siro è un campo difficilissimo. Dovremo fornire una prestazione di altissimo livello per riuscire a ottenere un risultato. Certamente questa partita potrà darci indicazioni importanti sul nostro momento e sul percorso della nostra squadra”.

Sulle soluzioni tattiche provate da Gasperini.

“Sono delle soluzioni e delle varianti che il mister sta provando, a volte anche in base agli avversari che affrontiamo. È vero che finora ci è mancata un po’ di continuità, però nelle ultime partite abbiamo creato parecchie occasioni. È tornato al gol Dovbyk, quindi ci sono presupposti importanti per continuare a crescere e migliorare. Sappiamo di dover restare su questa line”.

Le soluzioni in attacco? Cosa aspettarci dal mercato?

“Le soluzioni in attacco ci sono, nelle ultime partite abbiamo ritrovato con continuità Dybala, che ci sta dando una grande mano sotto il profilo qualitativo. Anche Bailey è rientrato e ci offrirà ulteriori soluzioni. In questo momento dobbiamo concentrarci sui nostri attaccanti e cercare di migliorare l’efficacia offensiva di tutto il reparto. Poi, se da qui al mercato di gennaio ci saranno delle opportunità da cogliere, la società certamente valuterà come intervenire”.