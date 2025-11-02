Dopo il successo casalingo contro il Parma, la Roma di Gasperini prepara il secondo vero esame di maturità del suo campionato. Stasera a San Siro, contro il Milan, i giallorossi si giocano la possibilità di volare in vetta solitaria alla classifica, traguardo che manca da dieci anni.

Il tecnico dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Svilar tra i pali e la difesa composta da Hermoso, Mancini e Ndicka. Sugli esterni spazio a Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo agiranno El Aynaoui e Koné. Cristante sarà avanzato sulla trequarti, alle spalle della coppia leggera ma talentuosa formata da Soulé e Dybala. Nessun grande dubbio di formazione, anche se Rensch e Dovbyk restano in corsa per un posto dal 1’.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.

IL MESSAGGERO

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Cristante; Soulè, Dybala.

TUTTOSPORT

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Konè, Wesley; Soulè, Cristante; Dybala.

IL TEMPO

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Konè, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Cristante; Dybala.