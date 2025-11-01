Pagine Romaniste (S. Fabbretti e G. Rufino) – La Roma torna in campo nel weekend e lo fa in grande stile. Domenica sera, alle 20.45, i giallorossi saranno di scena a San Siro contro il Milan, in uno scontro diretto dal sapore d’alta classifica. La squadra di Gasperini affronta una delle formazioni più in forma del momento, con appena tre punti di distacco in classifica.

Per i capitolini si va verso la conferma del blocco difensivo visto nelle ultime uscite: davanti a Svilar agiranno Hermoso, Mancini e N’Dicka. Resta da capire se l’ivoriano sarà ancora il centrale del trio o tornerà nel suo ruolo naturale. Sulle corsie laterali Celik dovrebbe essere confermato a destra, mentre a sinistra Wesley sembra destinato a un nuovo adattamento. In mezzo al campo spazio a Koné e Cristante, con quest’ultimo ormai sempre più spesso utilizzato anche in proiezione offensiva.

In attacco possibile nuova chance per Dovbyk, supportato da Dybala e Soulé. Ma non è da escludere l’ipotesi del falso nove, che sposterebbe Paulo più avanti e aprirebbe spazio per l’inserimento di Pellegrini sulla trequarti.

Sul fronte Milan, il tema infortuni resta il più caldo. Rabiot e Pulisic sono ai box e non dovrebbero nemmeno andare in panchina, con il possibile rientro previsto per la prossima contro il Parma. Tomori e Gimenez proseguono con le terapie individuali (rispettivamente per problemi al ginocchio e alla caviglia), rendendo sempre più complicata la loro presenza contro la Roma.

Buone notizie invece per Leao, che ha recuperato e dovrebbe partire titolare. Estupiñán e Jashari rientrano tra i convocati. In porta Maignan, davanti a lui De Winter, Gabbia e Pavlovic. A destra Saelemaekers, mentre la mediana sarà formata da Fofana, Modric e Ricci. Bartesaghi confermato sull’altra fascia. Davanti Loftus-Cheek agirà alle spalle di Leao, con Nkunku pronto a subentrare a gara in corso.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

La partita tra Milan e Roma verrà trasmessa in chiaro in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

ARBITRA GUIDA. AL VAR DI PAOLO

Il match contro il Milan sarà diretto da Marco Guida, Dei Giudici e Rossi ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Marchetti. In sala VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Di Bello nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Ricci; Nkunku, Leao.

A disp.: Terracciano, Pittarella, Athekame, Odogu, Estupinan, Bartesaghi, Sala

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Rabiot, Pulisic, Gimenez, Tomori.

All.: Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk.

A disp.: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Tsimikas, Sangaré, Ziolkowski, Rensch, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Pellegrini, El Aynaoui, Bailey.

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Angelino, Ferguson.

All.: Gasperini.