A poche ore da Milan-Roma, match d’andata dei quarti di finale di Europa League, è giunto il momento di tirare le somme per mister De Rossi e sciogliere gli ultimi dubbi sull’undici iniziale. Per la maggior parte dei quotidiani dovrebbe esserci la grande sorpresa Chris Smalling dal primo minuto, seppur l’inglese non abbia molti minuti sulle gambe. I restanti 10 dovrebbero essere i fedelissimi di DDR, con Spinazzola che si riprenderà il posto dell’ottimo Angeliño.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar, Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku. All: De Rossi.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar, Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku. All: De Rossi.

TUTTOSPORT

Svilar, Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku. All: De Rossi.

IL MESSAGGERO

Svilar, Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku. All: De Rossi.

IL TEMPO

Svilar, Celik, Llorente, Mancini, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku. All: De Rossi.