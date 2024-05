La Roma è pronta per scendere in campo per l’ultima volta in questa stagione. I giallorossi affronteranno alle 13:10 il Milan in un’amichevole a Perth in memoria di Agostino Di Bartolomei. De Rossi darà spazio a chi ha giocato di meno in questo ultimo stralcio di stagione, ma ci saranno sicuramente molti cambi in corso d’opera: sarà possibile vedere, probabilmente, dal 1′ sia Azmoun che Huijsen con la maglia giallorossa per l’ultima volta. Ci sarà sicuramente Dybala che è stato il giocatore più acclamato nell’allenamento a porte aperte di ieri. La partita sarà trasmessa su RomaTV+.