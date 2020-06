Milan-Roma, i convocati di Pioli: non c’è Ibrahimovic, presente Kjaer

Anche il Milan di Pioli annuncia la lista dei convocati per la gara contro la Roma, in programma oggi a San Siro alle 17.15. Come previsto, dopo le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa (“Non è ancora pronto“), è fuori dalla gara Zlatan Ibrahimovic. C’è invece l’ex giallorosso Simon Kjaer.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.