LIVE – Milan-Roma 0-0. Dzeko sfiora il gol di testa, giallo per Pellegrini

Pagine Romaniste – La Roma è alla ricerca dei tre punti contro il Milan, per dare continuità alla vittoria contro la Sampdoria e il Cagliari e per inseguire l’Atalanta che affronterà l’Udinese alle 19:30. Fonseca schiera i suoi col solito 4-2-3-1, con Mirante in porta, Zappacosta, Mancini, Smalling e Spinazzola in difesa con Kolarov in panchina. Cristante e Veretout a centrocampo, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan dietro alla punta Dzeko. L’imperativo è vincere, anche perché i punti di distanza con la “Dea” sono già 6 e qualora aumentino le speranze giallorosse per il quarto posto sarebbero quasi sicuramente archiviate.

TABELLINO

AC MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Çalhanoglu; Rebic.

A disposizione: Begovic, Ant. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Leão, Colombo.

Indisponibili: Ibrahimovic, Musacchio.

Diffidati: Romagnoli, Musacchio.

Squalificati: -.

Allenatore: Stefano Pioli.

AS ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Fazio, Kolarov, Bruno Peres, Ibanez, Villar, Diawara, Pastore, Under, Perez, Perotti, Kalinic.

Indisponibili: Pau Lopez, Zaniolo.

Diffidati: Pellegrini, Veretout, Dzeko, Kluivert, Santon.

Squalificati: -.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Giacomelli.

Guardalinee: Paganessi, Valeriani.

Quarto Uomo: Manganiello.

Var: Orsato.

Avar: Preti.

Marcatori: –

Ammoniti: Pellegrini (R).

Espulsi: –

PRE-PARTITA

Ore 16.44 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Ore 15.56 – La Roma è allo stadio.

Ore 15.45 – L’11 del Milan.

Ore 15.43 – La formazione ufficiale della Roma.

Ore 15.30 – La Roma verso San Siro.