Roma, rabbia Fonseca: “Regalata la vittoria”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Ieri la Roma non ha mai dato la sensazione di poter vincere la gara. Troppi errori individuali, soprattutto in occasione dei gol del Milan: “Abbiamo regalato la partita – le parole di Fonseca – come stavamo facendo anche contro la Sampdoria. Io ho visto quasi tutte le partite che si sono giocate dopo la ripresa: le squadre non creano molte situazioni da gol, e se non crei ma invece regali è più difficile“. Mercoledì la Roma ha chiuso in crescendo fisicamente, contro il Milan è crollata nel finale: “Non deve essere una scusa, ma il Milan ha avuto sette giorni per preparare la partita, ed erano alla terza gara giocata“. La qualificazione in Champions è lontana: “Siamo pronti a lottare fino alla fine. Dobbiamo lavorare per vincere le nostre partite, sarà difficile arrivare in Champions ma dobbiamo provarci“.