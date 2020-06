Milan-Roma col caldo infernale: Fonseca cambia

Il Tempo (A.Austini) – Domani e mai più. La Roma sperimenta l’orario delle 17.15 e lo farà in uno dei giorni peggiori possibili: con l’arrivo dell’anticiclone nord-africano sono previsti 32 gradi con una umidità del 42% dopo che in mattinata si toccherà l’80%. I giallorossi voleranno a Milano questa sera dopo l’allenamento di rifinitura col rientro previsto in nottata dopo la partita. Fonseca è intenzionato a cambiare 4-5 pedine rispetto alla Samp. Qualcuno, come Kolarov, è uscito affaticato e con il caldo bisogna dosare le energie. Dentro Zappacosta a destra, mentre Spinazzola si tiene pronto a sinistra. Mancini punta a riprendersi il posto su Ibanez, in mediana tocca a Cristante con Veretout. Pellegrini agirà sulla trequarti con Mkhitaryan ed uno tra Perez, Under e Kluivert. Tutti dietro a Dzeko. In porta ancora fuori Pau Lopez. Per quanto riguarda il mercato bloccato Pedro, prolungati i prestito fino alla fine della stagione di Kalinic e Zappacosta e a breve toccherà anche a Mkhitaryan. Il Manchester United per Smalling sta facendo dei problemi. Lo stallo è dovuto anche dal mancato accordo per la cessione a titolo definitivo.