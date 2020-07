Fonseca: “Troppo dura fisicamente”

Il Tempo (F.Biafora) – Il dito è puntato sulla questione fisica con autocritica per la prestazione del secondo tempo. Fonseca non è soddisfatto, soprattutto per come sono arrivati i gol del Milan: “Nel secondo tempo il Milan ha fatto meglio di noi, ma noi abbiamo regalato troppo. Non cambia nulla nelle mie convinzioni“. Contro l’Udinese non ci saranno Pellegrini e Veretout squalificati e questo riduce le scelte che potrà fare il tecnico: “La capacità fisica ha avuto molta influenza in questo momento. Il Milan ha avuto sette giorni per prepararsi, per loro è la terza sfida mentre per noi è la seconda. Hanno avuto due giorni in più per recuperare rispetto a noi, fa la differenza“. Spinazzola, invece, non cerca alcuna giustificazione: “Non penso che sia stato un problema fisico, anche perchè abbiamo cambiato tanto“.