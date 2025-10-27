Una notizia che farà felici tutti gli appassionati di calcio, non solo i tifosi di Milan e Roma. La piattaforma DAZN ha infatti annunciato una novità importante in vista della sfida di campionato tra rossoneri e giallorossi, valida per la decima giornata di Serie A. Un gesto che punta ad avvicinare ancora di più il grande pubblico al calcio italiano.

Come comunicato ufficialmente da DAZN tramite un post su Instagram, la partita Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle 20:45, sarà trasmessa gratuitamente e visibile anche per chi non è abbonato al servizio. Un’occasione speciale per godersi un big match tra due squadre in piena corsa per le zone alte della classifica: la Roma di Gasperini, attualmente a 18 punti, e il Milan di Allegri, che insegue a quota 17. Prima dello scontro diretto, i giallorossi affronteranno il Parma mercoledì, mentre i rossoneri se la vedranno con l’Atalanta. Tutto pronto, dunque, per una sfida che promette spettacolo e che per una volta, sarà davvero per tutti.