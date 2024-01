Sportface (A. Sepe) – Giuseppe Petronzi, Questore di Milano, ha emesso sei Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Roma al termine del match di Serie A contro il Milan. Per cinque di loro è scattato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno, mentre per il sesto, un minorenne, recidivo, il provvedimento è di 18 mesi.

Dopo aver accesso dei fumogeni nel parcheggio riservato agli ospiti, un 19enne aveva tentato di introdurre all’interno dello stadio altri fumogeni, nascondendoli dentro i panini, poi avvolti nella carta stagnola. La polizia se n’è però accorta durante il filtraggio dei tifosi ospiti ed ha allontanato i responsabili dall’area dell’impianto. La gara poi si è svolta tranquillamente, senza scontri né disordini tra le tifoserie.

