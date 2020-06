La Roma si scioglie

Il Tempo (T.Carmellini) – Alla Roma non basta giocare per 20 minuti ed avere un’occasione con Dzeko in apertura per tornare con qualcue punto. Nella ripresa in campo c’è solo il Milan che sfrutta una Roma che si scioglie sotto i 32 gradi del catino milanese. Non può bastare trotterellare per il campo con la palla tra i piedi per ambire ad un posto in Champions. Ora gli uomini di Fonseca si dovranno guardare alle spalle e nelle 10 partite rimaste dovranno difendere il quinto posto. I rossoneri, invece, si sbloccano e battono per la prima volta una delle prime sei in classifica. Nel complesso la vittoria per il Milan è arrivata meritatamente anche se il 2-0 è forse un bilancio troppo severo per i giallorossi.