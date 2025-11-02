Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN post vittoria contro la Roma. Le sue dichiarazioni:
Leao trasmette sacrificio.
“La squadra ha giocato da squadra. La Roma nei primi 35’ meritava il vantaggio, abbiamo sbagliato molto, così non è stato. Ci siamo mossi meglio in fase difensiva. Il secondo tempo potevamo raddoppiare. Nel resto della partita la Roma non ha avuto occasioni pulite”.
Cosa esce fuori da questa partita da parte dell’approccio?
“Sta sera il secondo tempo abbiamo continuato a dare pressione. Con 4 centrocampisti abbiamo dato parecchia pressione. Siamo una squadra che deve migliorare nelle qualità che ha attraverso queste partite. Sta sera i giocatori con poca esperienza come Bartesaghi per 60’ min hanno giocato bene”.
Nkunku-Leao, le piace questa coppia?
“Leao oggi ha fatto una buona partita come Nkunku. Possono solo che migliorare. Oggi l’importante era andare a riempire l’aria e l’abbiamo fatto”.
Galeone.
“Per me è una giornata triste ero molto legato a lui. Mi ha insegnato molto, i concetti e i principi della fase difensiva li ho presi tutti da lui”.
