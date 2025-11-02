Pagine Romaniste – Una sconfitta che fa male quella del “Meazza”: il Milan esce vincitore dallo scontro diretto grazie al gol nel primo tempo di Pavlovic e al rigore parato di Maignan. Che fa male non tanto per il risultato, ma per come è arrivato. Infatti dopo una grande avvio dei giallorossi, Leao trova il contropiede perfetto e serve in mezzo per Pavlovic. Da lì fino al cinquantacinquesimo i rossoneri meriterebbero il raddoppio, ma la difesa ospite regge. Dopo le sfuriate dei milanesi torna a giocare la Roma, fino a trovare l’episodio del rigore che però Dybala sbaglia, facendosi male nel mentre.
Una serata da cancellare per ripartire subito già da giovedì.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (87′ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao (90’+4 Tomori), Nkunku (84′ Loftus-Cheek).
A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Loftus-Cheek, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello.
All.: Allegri.
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Rabiot, Pulisic, Gimenez.
ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (84′ Tsimikas); Celik (76′ Dovbyk), Cristante, Koné, El Aynaoui (51′ Pellegrini), Wesley; Soulé (51′ Bailey), Dybala (84′ Baldanzi).
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Bailey, El Shaarawy.
All.: Gasperini.
Diffidati: –
Squalificati: –
Indisponibili: Angelino, Ferguson.
ARBITRO: Guida.
ASSISTENTI: Dei Giudici e Rossi.
IV UOMO: Marchetti.
VAR: Di Paolo.
AVAR: Di Bello.
Marcatori: Pavlovic (M).
Ammoniti: El Aynaoui (R), Wesley (R), Celik (R), Fofana (M), Mancini (G).
Espulsi:
90’+7 – Vince il Milan: decisivo il gol di Pavlovic. Dybala sbaglia il rigore e si fa male.
90’+5 – Ammonito Mancini per proteste.
90’+4 – Leao lascia il posto per Tomori.
90’+2 – Wesley mette in mezzo e N’Dicka stacca in girata ma non inquadra la porta.
90′ – Concessi 4 minuti di recupero.
87′ – Athekame prende il posto di Saelemaekers.
84′ – Doppio cambio anche per la Roma. Fuori: Dybala e Hermoso. Dentro: Tsimikas e Baldanzi.
84′ – Cambio Milan. Nkunku esce per Loftus-Cheek.
83′ – Ammonito Hermoso.
82′ – Dybala sbaglia il rigore. Para Maignan.
80′ – RIGORE PER LA ROMA. Punizione di pellegrini respinta di mano da Fofana.
78′ – Giallo per Fofana che entra in modo durissimo su Pellegrini al limite dell’area.
76′ – Dovbyk entra al posto di Celik.
75′ – Ammonito Wesley per un fallo su Saelemaekers. Ammonito anche Celik per un fallo su Leao.
68′ – Hermoso salva la Roma. Azione confusa in area della Roma che trova Leao pronto a battere a porta vuota, ma Hermoso sulla linea salva i giallorossi.
63′ – Combinazione al limite dell’area tra Dybala e Pellegrini. Il numero 7 calcia di prima ma senza forza.
56′ – Cristante stacca di testa su un calcio d’angolo di Dybala, ma non indirizza verso la porta.
51′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: El Aynaoui e Soulé. Dentro: Pellegrini e Bailey.
50′ – Sul calcio d’angolo successivo Nkunku prende il palo.
49′ – Ancora contropiede di Leao che calcia fortissimo di sinistro, ma Svilar salva con un riflesso.
48′ – Milan che è ripartito forte, fondamentale Svilar in due occasioni: prima su Fofana e poi su Leao.
46′ – Dopo il lancio lungo di De Winter la palla resta al limite dell’area dove Ricci calcia senza però inquadrare la porta.
46′ – Ricomincia il match.
SECONDO TEMPO
45’+1 – Termina il primo tempo. Rossoneri avanti grazie a Pavlovic.
45′ – Concesso un minuto di recupero.
45′ – Occasione Milan. Bartesaghi mette a rimorchio per Fofana che dal dischetto mette incredibilmente fuori.
44′ – Nkunku calcia dal limite dell’area ma non spaventa Svilar.
39′ – Gol del Milan. Contropiede di Leao che arriva in area e mette a rimorchio per Pavlovic che supera Svilar.
34′ – Giallo per El Aynaoui che trattiene Saelemaekers.
32′ – Ripartenza della Roma con Wesley che arriva al limite dell’area. Il brasiliano appoggia per Dybala che però, di prima, calcia altissimo.
29′ – Schema su punizione della Roma che libera al tiro Soulé, che però colpisce malissimo.
27′ – Leao punta Mancini fino a entrare in area e a calciare con il sinistro, ma il difensore giallorosso lo chiude in angolo.
24′ – Bartesaghi vince il rimpallo con Celik e guadagna un calcio d’angolo per il Milan. Sugli sviluppi nasce un nulla di fatto.
20′ – Primo angolo del Milan che trova Palvovic di testa che però non riesce a girare verso la porta.
19′ – Ancora un recupero alto della Roma con la palla che arriva a Wesley. Il brasiliano calcia, ma ancora troppo debolmente.
17′ – Occasione Roma. Celik crossa sul secondo palo per Dybala, che stoppa e calcia di esterno, ma sfiora soltanto l’incrocio dei pali.
15′ – Buona combinazione della Roma che libera in area Wesley. Il brasiliano cerca un tiro-cross intercettato da Maignan.
10′ – Occasione Roma. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla arriva a destra per Soulé che crossa in area e trova N’Dicka che colpisce di testa ma manda di un pelo fuori.
7′ – El Aynaoui recupera palla su ricci e calcia dai venticinque metri, ma troppo debolmente.
2′ – Recupero alto di El Aynaoui che appoggia al limite per Cristante che tira di piatta e sfiora il palo.
1′ – Inizia la partita.
PRIMO TEMPO