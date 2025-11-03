Pagine Romaniste – Con in mano la torcia per avanzare nel cammino che avrebbe portato in cima, da San Siro la Roma torna con un dolcetto stracolmo di amarezza. La squadra di Gasperini lo confeziona tutta da sé, non capitalizzando quanto creato ed ottenuto ad inizio e fine partita. Partenza all’arrembaggio con molteplici occasioni gettate fuori dallo specchio della porta di Maignan, ipnotizzatore di Dybala dagli undici metri sul rigore concesso nelle battute finali.

Lo scherzetto costruito dalla solita sterilità offensiva ferma i capitolini, adesso a pari punti – 21, piccolo scherzo aggiuntivo – che vengono agganciati proprio dal Milan. Il risultato (1-0) è contenuto soprattutto dal solito Svilar. Incolpevole sul gol di Pavlovic, nella ripresa sfida e vince il duello con Leao. Arrancano Mancini,Ndicka e Hermoso. Cristante mette ordine, l’attacco non punge.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7; Mancini 5, Ndicka 5,5, Hermoso 6; Celik 5,5; Koné 6; El Aynaoui 6; Wesley 6,5; Cristante 6,5; Soulé 5; Dybala 5. Sostituti: Pellegrini 6, Bailey 5,5, Dovbyk sv, Tsimikas sv; Baldanzi sv. Allenatore: Gasperini 6.



LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7; Mancini 6, Ndicka 5,5, Hermoso 6; Celi 6k; Koné 5,5; El Aynaoui 5,5; Wesley 6; Cristante 6; Soulé 6; Dybala 5. Sostituti: Pellegrini 6, Bailey sv, Dovbyk 6, Tsimikas sv; Baldanzi sv. Allenatore: Gasperini 6.

IL MESSAGGERO

Svilar 7; Mancini 6, Ndicka 5, Hermoso 5,5; Celik 6; Koné 5,5; El Aynaoui 6; Wesley 6,5; Cristante 6; Soulé 6,5; Dybala 5. Sostituti: Pellegrini 6, Bailey 5, Dovbyk 5,5, Tsimikas sv; Baldanzi sv. Allenatore: Gasperini 6.

IL TEMPO

Svilar 7; Mancini 6, Ndicka 5,5, Hermoso 5,5; Celik 5,5; Koné 5,5; El Aynaoui 5,5; Wesley 6; Cristante 6,5; Soulé 6; Dybala 4,5. Sostituti: Pellegrini 6, Bailey 5, Dovbyk, 5,5 Tsimikas sv; Baldanzi sv. Allenatore: Gasperini.

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7; Mancini 5,5, Ndicka 5,5, Hermoso 6; Celik 6; Koné 5,5; El Aynaoui 6; Wesley 6; Cristante 6,5; Soulé 5,5; Dybala 4,5. Sostituti: Pellegrini 6, Bailey 5,5, Dovbyk 6, Tsimikas sv; Baldanzi sv. Allenatore: Gasperini 6.