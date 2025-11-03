Pagine Romaniste – La posta in palio è di quelle che scotta, ma bravo è Guida a tenere a bada gli accessi animi di Milan e Roma. La direzione arbitrale del fischietto napoletano è lineare. Si aiuta con i cartellini – 6 i gialli ai romanisti – quando la tensione rischia di salire. Perplessità però sulle mancate ammonizioni ai rossoneri, in particolare al più che acceso ex Saelamaekers.

Corretta invece la decisione di assegnare il rigore, così come la punizione nata dall’intervento di Fofana su Pellegrini. I due poi sono i protagonisti dopo pochi secondi dell’azione che avrebbe potuto cangiare la gara. Il 7 giallorosso calcia la punizione, bloccata dal braccio largo del difensore milanista: giusta l’immediata assegnazione del rigore.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Partita di alto livello per Guida, facilitato dai giocatori all’inizio (pensavano solo a giocare), bravo popi a tenerla nei momenti di tensione. Corretto il rigore per la Roma, corretto non espellere Fofana, la Roma chiude con 25 falli e 6 gialli.

Netto il rigore: sulla punizione di Pellegrini, Fofana salta e allarga il braccio destro fuori la figura. Poche discussioni. Nessun dubbio sulla rete del match, quella di Pavlovic. Ci sta il giallo per El Aynaoui: cerca di bloccare in qualche maniera Saelemaekers che gli era andato via, c’è una mezza reazione del rossonero che Guida gestisce con un richiamo verbale. Voto: 7.

La Gazzetta dello Sport – Giusto sorvolare sulla caduta in area di Dybala, marcato da De Winter e sulla leggera trattenuta di Koné su Nkunku. Non è rigore in entrambi i casi. Giusto anche il giallo per Fofana. Rigore corretto. Manca un giallo a Bartesaghi. Voto: 6,5.