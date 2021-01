Milan, Rebic e Krunic positivi al Covid

Il Covid-19 continua a tormentare Milan-Juventus, gara in programma questa sera alle 20:45. Dopo i casi di positività di ieri di Alvaro Morata, Alex Sandro e Juan Cuadrado in casa bianconera, anche i rossoneri devono fare gli stessi conti. Dai tamponi effettuati, infatti, anche Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi. Entrambi i giocatori sono asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare.

Leggi anche: Roma, incidente stradale per Morgan De Sanctis. Il dirigente non è in pericolo di vita

Di seguito il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus“.