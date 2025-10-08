L’avvio di stagione della Roma continua a stupire, e non solo i propri tifosi. Anche gli avversari, infatti, guardano con curiosità e rispetto al primo posto occupato dai giallorossi dopo le prime sei giornate di campionato. Tra questi c’è Adrien Rabiot, nuovo centrocampista del Milan, che ha commentato l’ottimo avvio della squadra di Gasperini nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Chi lotta per lo scudetto?

“Al solito tante squadre. Vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa. Il Napoli rimane la più forte. L’Inter è l’italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo. Non è scontato creare subito la giusta dinamica. Alla Juve c’è qualità, ma meno di Napoli o Inter, manca ancora l’alchimia da scudetto. Lotteranno per la zona Champions. Noi di sicuro lotteremo fino all’ultimo e spero di vincere di nuovo lo scudetto, perché quello con la Juventus non l’abbiamo celebrarlo degnamente a causa del Covid. Stavolta mi piacerebbe festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza“.