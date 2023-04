Milan, Pioli: “Sfida decisiva per la classifica finale quella contro la Roma”

Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-0 il Lecce. Tra gli argomenti anche alcune parole sulla prossima sfida contro la Roma.

Sulla vittoria contro il Lecce e sulla prossima gara contro i giallorossi:

“Prima della partita di oggi mancavano otto giornate, cinque in casa e tre fuori. Ho detto alla squadra che la partita di oggi e la prossima a Roma saranno partite che determineranno il nostro piazzamento finale: non abbiamo bisogno di altri stimoli, sappiamo com’è importante provare a raggiungere chi abbiamo davanti e provare in questo finale di vincere il più possibile. Abbiamo superato dei momenti difficili e adesso stiamo bene. […] Sabato abbiamo una sfida molto importante con un avversario che sta molto bene, che è fisico, allenato da un grande allenatore. E’ la squadra che ci sta davanti, sappiamo come affrontarla.”