Piove sul bagnato in casa Milan: Adrien Rabiot ha rimediato una lesione al soleo, come evidenziato dagli esami. Il centrocampista è in forte dubbio per il match contro la Roma del 2 novembre.

Le sue condizioni verranno rivalutate fra una decina di giorni, ma le sensazioni non sono positive: Rabiot rischia di restare ai box per almeno un mese.

Sugli altri infortuni il recupero di Saelemaekers dal problema al flessore della gamba destra procede al meglio, mentre Estupinan continua con le terapie alla caviglia sinistra. Domani verrà effettuato un controllo a Christian Pulisic ai muscoli della coscia destra. Allegri osserva attentamente la situazione: l’assenza di questi giocatori sarebbe un problema visto il loro valore in campo. Al posto di Rabiot l’allenatore sta valutando di inserire Samuele Ricci.