Mile Svilar è finito sui taccuini di diverse squadre, anche in Europa. Il rinnovo ancora non è arrivato e questo, nonostante i non allarmismi sulla buona riuscita della trattativa, regala uno spiraglio a chi, al numero 99, è interessato. Secondo La Repubblica, oltre a Bayern Monaco e Chelsea, anche il Milan potrebbe virare sul belga in caso di addio di Mike Maignan. Tra i due club, inoltre, ci sarebbe da discutere già della situazione legata a Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers; i due sono in prestito e non è esclusa una nuova trattativa.