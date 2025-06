Il calciomercato estivo è ancora nella sua fase embrionale, ma i club di Serie A iniziano già a muoversi per rinforzare le rose in vista della prossima stagione. Tra questi ci sono Roma e Milan, entrambe alla ricerca di un nuovo terzino sinistro in vista di possibili partenze importanti.

Come riportato da Calciomercato.com, i giallorossi hanno messo nel mirino Maxim De Cuyper, laterale classe 2001 in forza al Club Brugge. Un profilo giovane ma già maturo, capace di abbinare spinta offensiva e attenzione difensiva: l’identikit ideale per il nuovo progetto targato Gian Piero Gasperini.

Sulle tracce del belga, però, ci sarebbe anche il Milan. Il neo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, avrebbe già sondato il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione, soprattutto in previsione di una possibile cessione di Theo Hernandez, tentato da offerte importanti dall’estero.

La concorrenza si preannuncia dunque serrata per De Cuyper, che potrebbe presto diventare uno dei nomi caldi di questa finestra estiva.