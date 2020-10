Milan, Calhanoglu recupero lampo: ha preso parte alla rifinitura con la squadra

Salvo imprevisti, Hakan Calhanoglu sarà a disposizione del tecnico Pioli per la sfida contro la Roma, in programma domani alle 20.45. Il calciatore turco aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia all’inizio della settimana, ma secondo quanto riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, il rossonero avrebbe già recuperato e svolto la rifinitura con la squadra in vista del match contro i giallorossi. Salvo sorprese, sarà disponibile per la partita di domani.

Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per la sfida contro la Roma! Via @ManuBaio da Milanello@SkySport #Fantanews #SkyFantaShow — Mario Giunta (@MarioGiunta) October 25, 2020