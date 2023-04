Milan, Calabria: “Non pensiamo al derby di Champions. Siamo concentrati sulla Roma”

Davide Calabria, capitano del Milan, ha partecipato ad un evento della società rossonera che, in collaborazione con Fondazione Milan ed il supporto di Off-White, ha inaugurato un centro sportivo situato nel territorio della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa nel quartiere di Gratosoglio, periferia Sud di Milano, concepito per essere uno spazio polivalente per lo sport giovanile. Il terzino ha rilasciato alcune parole:

“Manca ancora un po’ al derby, siamo concentrati sulle altre partite a partire dalla Roma. Saluto tutti i bambini presenti, è un piacere essere qua. Ho vissuto due anni qua in zona ed è stato bello tornare qui. Mi raccomando, le cose che servono sono educazione e rispetto reciproco, sono importanti”.