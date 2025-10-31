Il Milan prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica sera contro la Roma e arrivano segnali incoraggianti per Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero può infatti contare sul recupero di Rafael Leao, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infiammazione all’anca.

Più complicata, invece, la situazione di Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, ancora alle prese rispettivamente con una contusione al ginocchio e una distorsione alla caviglia. Entrambi hanno svolto terapie personalizzate e restano in forte dubbio per la sfida con i giallorossi. Prosegue il lavoro a parte anche per Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che difficilmente saranno disponibili.