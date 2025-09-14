Il Milan porta a casa 3 punti pesantissimi grazie al gol di Modric e una difesa di ferro. Dopo una partita molto intensa e piena di occasioni, i rossoneri sono riusciti a prendersi la scena e a siglare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Il Bologna ha giocato una partita molto dispendiosa, con una gestione di palla rapida e un pressing che ha messo in difficoltà la squadra di Allegri; ma nel momento di maggiore difficoltà, i rossoneri sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie a un gol di un fuoriclasse: Luka Modric.

Dopo la rete del croato, il Bologna non è riuscito a reagire con decisione, e il Milan è riuscito a creare ulteriori occasioni, andando vicinissimi al raddoppio. Sul finale viene espulso Allegri per proteste dopo la decisione del VAR di togliere un calcio di rigore ai suoi. Il Milan sale perciò a quota sei punti, a pari punti con Cremonese e Roma.