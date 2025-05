Non solo Chukwueze, Bondo e Walker. Conceicao, per la sfida contro la Roma, dovrà fare a meno anche della sua freccia sinistra, Theo Hernandez. Il francese, come riporta Peppe Di Stefano di Sky Sport, ha accusato una contusione durante la finale di Coppa Italia contro il Bologna e non riuscirà a prendere parte alla sfida di domani sera. Un bel rompicapo per l’allenatore portoghese, già chiamato a fare un lavoro sulla testa dei giocatori dopo la sconfitta di mercoledì scorso.