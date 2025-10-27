Milan, Allegri fa il punto: “Pulisic out con la Roma. Spero di avere Estupiñan”

Alla vigilia di una settimana decisiva, con l’Atalanta domani e la Roma domenica alle 20:45, Massimiliano Allegri prende la parola e chiarisce le condizioni degli infortunati in casa rossonera. Il tecnico si è soffermato in particolare su Estupiñan, Loftus-Cheek e Pulisic, tracciando la tabella di marcia per i rientri.
“Domani recuperiamo Loftus-Cheek, prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, Estupiñan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizione”.
Una previsione ottimistica ma che non riguarda tutti. Allegri infatti chiarisce subito la situazione dell’attaccante statunitense e quella di Jashari:
“Con la Roma assolutamente no Pulisic, con il Parma speriamo di averlo per la panchina. Il recupero sta andando bene. Jashari credo che da mercoledì si riaggregherà piano piano con la squadra. Avrà bisogno di tempo, durante la sosta vedremo di organizzare un’amichevole: sono tre mesi e mezzo che non gioca a calcio. È importante, soprattutto per lui, tornare con la squadra: andrà riadattato e fargli trovare la condizione”.