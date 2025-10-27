Milan, Allegri fa il punto: “Pulisic out con la Roma. Spero di avere Estupiñan”

Alla vigilia di una settimana decisiva, con l’Atalanta domani e la Roma domenica alle 20:45, Massimiliano Allegri prende la parola e chiarisce le condizioni degli infortunati in casa rossonera. Il tecnico si è soffermato in particolare su Estupiñan, Loftus-Cheek e Pulisic, tracciando la tabella di marcia per i rientri.

“Domani recuperiamo Loftus-Cheek, prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, Estupiñan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizione”.

Una previsione ottimistica ma che non riguarda tutti. Allegri infatti chiarisce subito la situazione dell’attaccante statunitense e quella di Jashari: