Milan, Allegri avverte: “Fuori Rabiot e Pulisic, difficilmente torneranno prima della sosta”

Vigilia complicata in casa Milan. Alla vigilia della sfida del 2 novembre contro la Roma, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione sugli infortuni, annunciando due assenze pesanti: Pulisic e Rabiot non saranno della partita e difficilmente torneranno prima della sosta.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic e difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà contro la Fiorentina per un problema alla caviglia, da valutare Nkunku che ha quest’alluce che gli dà fastidio. Poi c’è anche Jashari fuori, mentre gli altri sono a disposizione compreso Saelemaekers.”

Il tecnico rossonero ha poi voluto rassicurare sull’emergenza infortuni, invitando la squadra a reagire.