Mihajlovic nella sua autobiografia: “Totti il più completo di tutti. Fa effetto che non abbia ricevuto il pallone d’oro”

Sinisa Mihajlovic ha scritto la sua autobiografia “La partita della vita” approdato in libreria ed edicola da pochi giorni. L’allenote serbo ha parlato, tra le altre, di Francesco Totti. Queste le parole scritte nel suo libro:

“Sono stato io far lanciare Francesco Totti in Ada Boskov. È stato con Prosinecki il calciatore più forte con cui abbia giocato. Baggio, Del Piero, Mancini, Zola… Totti era più completo di ognuno di loro. Ha fatto 250 gol e più di 1000 assist. Guardando chi ha vinto il pallone d’Oro fa effetto che non sia stato assegnato a lui. Quando ha avuto problemi con la Roma all’epoca di Carlos Bianchi volevo portarlo alla Samp. Quando stava per smettere gli ho proposto di venire al Torino e poi fare il mio secondo. Ma non voleva staccarsi dalla Roma. Non ho mai visto un assist man con tocco di prima come lui”.