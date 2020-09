Micki totale: è il progetto di Paulo

Corriere dello Sport (G.Marota) – Nella prima amichevole della Roma Mkhitaryan si è preso la squadra alle spalle tra gol, assist, giocate di prima ed accelerazioni in campo aperto. Ha giocato in un ruolo inedito: punta nel 3-4-1-2. Sembrano solo esperimenti dovuti alle tante assenze, anche perchè il suo posto è ben definito nello scacchiere. Fonseca punta a renderlo un calciatore totale, ma il disegno è più ambizioso. Nella testa dell’allenatore c’è la volontà di trasformare Mkhitaryan nel nuovo leader della squadra ed ha tutto per diventare un punto di riferimento: carisma, qualità, intelligenza fuori e dentro dal campo e un amore per il gioco che lo porta spesso a stringere i denti. Micki è il simbolo del nuovo corso della Roma. Fonseca vuole giocatori che possano trascinare i più giovani nei momenti complicati.